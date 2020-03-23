新冠肺炎疫情增溫，昨天國內新增16例確診，包括13例境外以及3例本土。資深媒體人李艷秋昨表示，回國避難的人要負起相對的責任，做好自我隔離，若被發現趴趴走而散播病毒，最近回國的所有人都會被歧視，到時候台灣恐出現內外對立，將是病毒帶來最可怕的後遺症。網友則回文痛批「這政府是在做公關，對外國的公關、對國人的公關，不是在做防疫」。

李艷秋在臉書表示，疫情越嚴峻，權力和生活空間越來越限縮，社會的情緒越來越浮躁。李艷秋提及，防疫總指揮陳時中說的很好，他們在國外受苦會想回到母國，母國更不能拋棄他們，大家應該多用同理心看待。不過回國避難的人必須負起相對的責任，絕對要做好自我隔離，如果被發現因為趴趴走而散播了病毒，最近回國的所有人都會被歧視，到時候台灣在顏色對立、階級對立、世代對立之外，再出現內外對立，將是病毒帶來最可怕的後遺症。

李艷秋說台灣防疫戰打得漂亮，政府認真、醫護拚命、百姓配合，缺一不可，不必造神，也不吝於鼓掌，讓台灣藉這次疫情，回到一個不搞雙重標準、是非分明、實事求是的社會，那時才能說戰勝了病毒。

該文引發許多網友議論，有網友認為，「一開始是中、港、澳，二話不說，馬上封境，封到連自己國人都不准回家了。輪到日本、美國和歐洲時，就開始『不排除』、『有可能』了。拖到現在才禁了外國人。每天在忙著計較幾人確診，解釋如何受感染的，好像只要是境外帶入的感染就與我們防疫無關似的。這政府是在做公關，對外國的公關、對國人的公關。不是在做防疫」。

也有許多網友回應「病毒會過去，死亡會來到，歧視總是比愛還頑強」、「人最不能拋棄的就是善良和愛」、「全球的人民都需加強防疫的觀點、觀念、保護自己保護别人才能安居樂業」、「陳時中兩套標準，武漢的台灣人，他們不想家嗎？為什麼只接回三趟包機，早日接回，早已經全部回來了，矯情」、「現在最不需要的就是鍵盤公審，如果我們還抗拒自己的國人，那我們和海外的排華族裔人士有什麼兩樣？」、「台灣本來就是一個酸民社會」、「不就利用疫情來階級鬥爭」、「如果對於台灣疫情控制深具信心，應該無懼迎回我們在外的國人」。

(中時電子報)