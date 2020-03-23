32歲毛姓男子15日與友人前往新北市板橋區KTV歡唱，因酒後失態在店內咆哮，警方獲報趕至，毛男持續咆哮更怒嗆警員說「我得新冠肺炎！」警當場將他上銬帶回，訊後依違反《社會秩序維護法》及《傳染病防治法》法辦。

警方調查，毛嫌與友人15日晚間跟朋友到板橋KTV唱歌，酒酣耳熱後竟然脫序在走廊大聲咆哮，引來其他民眾側目，熱心民眾打電話報警，板橋警分局派員前往處理。。

毛嫌不顧員警到場，頻頻揮舞雙手叫囂，員警見他口沫橫飛、情緒失控，加上現在正值疫情擴散期間，也擔心影響到其他民眾，於是好心規勸他：「為何不戴口罩？」沒想到男子頓時情緒大爆走，在走廊大喊「我得新冠肺炎！」

毛嫌一喊讓員警高度警戒，儘管在場朋友頻頻替他緩頰，稱男子是因為酒醉失態，但員警擔心他脫序引發危險，也立刻將他上銬帶回管束，回到派出所測量體溫，男子也並無發燒或身體不適情況，也讓值勤員警鬆口氣。

警方表示，新冠肺炎疫情延燒，全國各地馬不停蹄進行防疫工作，民眾到公共場所除了盡量戴口罩及勤洗手保護自身安全外。

對於居家隔離及檢疫的民眾，警方也呼籲要遵守規定在家隔離，千萬不要外出趴趴走，另外也不要隨意造謠，散布不實訊息引發民眾恐慌，否則都會因此吃上官司。

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(中時 )