新冠肺炎疫情嚴峻，立委認為居家隔離或居家檢疫民眾的廢棄物恐怕會成為防疫破口，但據統計，目前居家隔離、檢疫民眾近5萬人，但申請由甲級清運業者清運僅不到2千人。

立法院社會福利及衛生環境委會今天邀請環保署就「因應國內疫情，相關廢棄物集運處理及環保人員之防疫措施及作為」專案報告。

立委蔣萬安表示，近期已有近5萬戶居家檢疫或居家隔離，但僅有1700多戶申請，若事後確診未申請清運要怎麼辦？況且目前疫情指揮中心預估，接下來可能會達6萬人居家檢疫或居家隔離，如何清理這些人的垃圾？

立委林淑芬表示，目前居家檢疫、居家隔離者近5萬戶，近日居家檢疫人也傳出不少人在檢疫期間確診，目前不到2千人申請清運服務，萬一大流行後清運的人力夠嗎？立委高嘉瑜指出，目前平均每人每天垃圾約1公斤，但實際清運僅有約6.9噸，不到實際應處理垃圾的1％。

張子敬說，衛政系統認為去到每一個人家中收，會造成壓力、恐慌，目前請民政單位把居家隔離或檢疫期間使用的垃圾袋等，放入防疫關懷包提供他們使用。

(中時 )