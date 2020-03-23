德國總理梅克爾宣布將進行在家隔離，因上周五曾為她施打疫苗的醫師，隨後驗出新型冠狀病毒呈現陽性反應。

梅克爾發言人Steffen Seibert指出，梅克爾總理上周五下午曾接受預防肺炎鏈球菌感染的疫苗。總理周日召開對抗新冠肺炎疫情措施的記者會後不久，就被通知該名醫師已經確診的消息，總理於是當下決定在家隔離。

發言人表示，未來幾日梅克爾將進行「例行檢測」，這段時間她將在家工作。

(工商 )