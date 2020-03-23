台中市太平區山田路大湖巷一處山溝，被民眾發現遭人丟棄20多桶不明液體，部分桶子已經破裂，民眾擔心桶子裡含有化學物質，且大量外漏已經污染土壤、水源，市府環保局接獲通報後已派人到場察看，發現桶子是照片、製版使用的顯影液，懷疑是相關業者違法丟棄，將依桶子上的批號追查。

目擊者說，昨日騎機車經過太平區山田路大湖巷「大湖桶福德祠」時，發現對面路旁的山溝遭人丟棄了20多桶的塑膠桶，裡面還裝有不明的黑色液體，懷疑有人在山區丟棄有毒廢棄物。

目擊者表示，被丟棄的不明液體，有的塑膠桶已經破掉，擔心有毒液體滲進土壤中污染土壤、水源，因為接下來就快進入颱風汛期，擔心大水將桶子沖進溪流，造成污染擴大，希望環保局能趕緊派人處理，並追查惡意丟棄者開罰。

市府環保局稽查大隊長羅文龍表示，從桶子上的標籤發現是相片、製版使用的顯影液，懷疑因數位相機普及，民眾洗照片的需求越來越少，所以有業者可能為了結束營業而丟棄，不過上面有批號，將發文請廠商追查流向，若有破損的桶子會儘快請人改以其他容器盛裝避免外洩，並會函文請土地所有人善盡管理責任。

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(中時電子報)