由于正監製、惠楷棟執導，陸星黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演的《鬢邊不是海棠紅》開播後引發話題，大陸豆瓣網評分緊跟著夯劇《延禧攻略》。黃曉明飾演癡迷京劇、俊逸倜儻的商人，劇中和佘詩曼搭檔飾演夫妻互動趣味，佘詩曼因戲台女子吃黃曉明醋狠捏他大腿，黃曉明一把霸氣抱起佘詩曼到床上道：「我媳婦可是關外第一美人，誰能比她漂亮，不小心就怕被拐跑了。」戲外，佘詩曼也逗趣的在微博虧起黃曉明飾演的二爺「長點心吧！家有嬌妻，切莫貪戀紅塵。」

佘詩曼戲服因刺繡工程複雜，長達三個半月才完成。

而尹正劇中飾演京劇扮相美艷眾人，他詮釋絕代風華楊貴妃嫵媚不已，一段鄒氏伸舌咬手絹千嬌百媚，讓佘詩曼嘆：「比女人還女人。」總監製于正也上傳花絮力讚：「拍這段戲時尹正一氣呵成，沒有用替身。」網友對此也一致好評：「太美了，撩死我，今天就要娶他」、「色藝雙絕當場斃命」。劇中精緻的服裝、造型、美術場景備受關注。

黃曉明飾演癡迷京劇、俊逸倜儻的商人。

總監製尹正過去曾透露《鬢邊不是海棠紅》將比《延禧攻略》更細緻，劇開播更證實團隊花了許多心力製作，京戲場景以一比一搭棚打造、道具古董更力求真實，服裝用了兩百多套，其中有一百多套是為戲訂製，每套從繡花線至紋樣都是由綉娘一針一線繡製花費數月完成，光佘詩曼的一件戲服因刺繡工程複雜工程時長達三個半月之久。尹正的造型請來專業的京戲化妝老師操刀，因需花費較長時間化妝，憶起當時拍攝笑虧：「從早上7點化妝，9點開始拍再到凌晨兩點，靈魂出竅！」《鬢邊不是海棠紅》每週五至日晚間八點於愛奇藝台灣站播出。

尹正京劇扮詮釋楊貴妃嫵媚咬手絹，讓佘詩曼喊：「比女人還女人。」

尹正京劇扮詮釋楊貴妃嫵媚咬手絹，讓佘詩曼喊：「比女人還女人。」

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(中時電子報)