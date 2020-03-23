劉真病逝 余天、吳宗憲陪辛龍處理後事 13:422020/03/23 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳宗憲陪伴辛龍處理劉真後事。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 等不到換心！ 劉真病逝享年44歲 留4歲女伴辛龍 「國標女王」劉真22日晚間22時病逝，綜藝天王吳宗憲、余天陪伴辛龍處理愛妻後事。噩耗傳出，圈內好友悲痛，過去喊劉真「姊姊」的楊千霈，對於劉真死訊不敢置信，兩人相當談得來，在楊千霈二女兒雙滿月時也有聯繫，沒想到今已天人永隔，「很難過，但現在不方便打擾姊姊家人。」 劉真病危時，吳宗憲透露李興文曾幫忙到廟裡祈福，劉真死訊傳出，李興文也在臉書為她祈福，「身體歸四方，靈光往西方，願劉真往生西方極樂世界，阿彌陀佛，佛國淨土。」 緊急取材》劉真搏鬥45天等不到換心病逝 演藝圈好友崩潰痛哭 (中時 ) #劉真 #吳宗憲 #余天 #楊千霈 #李興文 #病逝 #心臟 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉真換心排序曝光 能否挺過器捐風險全靠3字 14:302020/03/19 娛樂 劉真病逝享年44歲 等不到換心獨留辛龍、4歲女 10:362020/03/23 娛樂 桃花旺緋聞多 劉真嫁辛龍跌破眾人眼鏡 13:152020/03/23 娛樂 國標女王驟逝／劉真快樂他就快樂 愛妻一句話「辛龍飛法國買包」 13:152020/03/23 娛樂 獨／劉真搶救45天全過程 知情醫：能搶救方式都用破千萬 11:352020/03/23 娛樂 劉真奮戰45天仍病逝 最後遺願曝光「留給4歲愛女」 11:552020/03/23 娛樂 傷心悼永遠的「台灣舞孃」！范可欽難忘劉真熱戀辛龍最美的時候 12:242020/03/23 娛樂 劉真愛美形象深植人心 不惜動刀辭世家屬曝心聲 12:392020/03/23 星光 劉真6月45歲生日前病逝 生前3最愛曝光 12:442020/03/23 娛樂 劉真病逝！好友齊喊話「她很快樂」卻再也喚不回 13:132020/03/23 星光 娛樂熱門新聞 獨／劉真等不到換心病逝 才剛傳截腳趾 - 娛樂 劉真病逝辛龍「撕心裂肺」 柯P認證沒機會才做痛苦決定 - 新聞 劉真奮戰45天仍病逝 最後遺願曝光「留給4歲愛女」 - 娛樂 恭喜劉香慈二胎再為永信添金孫 美女主播妹陪產吸睛 - 娛樂 劉真病逝享年44歲 等不到換心獨留辛龍、4歲女 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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