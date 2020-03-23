等不到換心！ 劉真病逝享年44歲 留4歲女伴辛龍

「國標女王」劉真22日晚間22時病逝，綜藝天王吳宗憲、余天陪伴辛龍處理愛妻後事。噩耗傳出，圈內好友悲痛，過去喊劉真「姊姊」的楊千霈，對於劉真死訊不敢置信，兩人相當談得來，在楊千霈二女兒雙滿月時也有聯繫，沒想到今已天人永隔，「很難過，但現在不方便打擾姊姊家人。」

劉真病危時，吳宗憲透露李興文曾幫忙到廟裡祈福，劉真死訊傳出，李興文也在臉書為她祈福，「身體歸四方，靈光往西方，願劉真往生西方極樂世界，阿彌陀佛，佛國淨土。」

(中時 )