額溫檢測卡攜帶方便隨時可量測體溫。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

美仁里里長陳建良贈送額溫檢測卡，攜帶方便。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

隨著新型冠狀病毒疫情升溫，第一線基層警察除打擊犯罪又需兼顧協助防疫事宜，靜宜大學及沙鹿區美仁里里長陳建良，23日上午前往台中市清水警分局贈送防疫隨身包及額溫檢測卡，以協助防疫期間及維護治安添加保護層，讓基層員警揪甘心。

目前正值非常時期，警方於服勤前出入駐地，需先行量體溫及乾洗手消毒，為了讓員警在執勤時能隨時作好各項防護措施，靜宜大學特別致贈清水警分局每位員警一份防疫隨身包共計400份，該隨身包內有口罩、抗菌噴霧等物品，有利於員警於執勤時可隨時使用，降低感染風險，以維護員警的健康。

美仁里里長陳建良感於警方防疫期間，打擊犯罪不鬆手又需時常與民眾接觸，為提醒員警執勤時不忘量體溫，主動與清水警分局聯繫，贈送自行製作跟名片一樣大小的額溫檢測卡400張，攜帶方便，讓警方能時時量測體溫，做好個人健康管理。

陳建良表示，只要將檢測卡貼在頭上5至10秒，就會顯示溫度，該卡可隨身攜帶也可經酒精擦拭重覆使用，方便員警隨時測量體溫。陳建良說，額溫檢測卡於設計製作至今，已發送里民、國中、小學、特殊學校、孤兒院及警、消單位等約2萬張，經由贈送方式讓更多人能參與防疫工作，目前已有雲林、嘉義、花蓮、台東等各地方士紳及民代等也都紛紛電話詢問準備製作，贈送民眾及學校學生，已達抛磚引玉效果，藉此喚起民眾能做好自我健康管理，就是最好的防疫。

清水警分局長張啓祥指出，分局已作好各項防疫超前佈署工作，提醒民眾進入本分局請配合戴口罩、測量體溫及乾洗手消毒等防疫措施，感謝靜宜大學贈送防疫隨身包，讓分局同仁能隨時做好防疫工作，也謝謝美仁里里長陳建良贈送額溫檢測卡，讓執勤員警時時可測量體溫。

張啓祥也表示，將時時提醒同仁不管用任何方式，同仁如果體溫超過37.5度或是有發燒症狀，都得趕緊就醫，接受專業療診。

(中時 )