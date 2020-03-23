台股今日重挫逾300點，失守9000點。歐美新冠肺炎疫情狂燒，全球卯勁尋求新藥治療，老藥新用成為成熱門話題，國外有期刊報導指出，HCQ(羥氯奎)併用阿奇黴素病毒清除率高達100%，美國總統川普也點名，今日無畏台股重挫，生醫族群中，HCQ原料藥的旭富(4119)鎖在漲停板101元，生產HCQ藥品的健亞(4130)、強生(4747)鎖在漲停板20.35、36.3元，阿奇黴素的中化(1701)、南光(1752)、永信控(3705)也都紛紛鎖在漲停，多頭士氣如虹，成為盤面上的人氣焦點。

新冠肺炎用藥全球都拚盡全力尋找，新藥研發耗時耗力，各界對老藥新用都抱持期待，無論是法國馬賽感染研究所、台灣疾管署、大陸衛健委或是美國總統川普等等，皆對治療瘧疾的羥氯奎寧(HCQ)或奎寧(CQ)有著正面的肯定。在全球加緊尋求治療新冠肺炎用藥之時，能否脫穎而出成為適合的藥物，變成正式用藥外界都抱持期待的看法。

目前台灣並沒有CQ的藥證，但是有與其高度相似的羥氯奎(HCQ)上市，作為本土少數幾家生產HCQ製劑的廠家健亞生技董事長陳正博士說明，HCQ是用羥乙基取代了CQ中的一個乙基，雖是小小不同，但毒性副作用較CQ顯著減少，腸胃道吸收較快，體內份佈更廣更長效，HCQ可視為CQ的進階版2.0。HCQ目前在台灣作為免疫調控劑，治療風濕性關節炎及紅斑性狼瘡用藥。基於上述已知的臨床療效與國際爭相進行各種臨床療效評比之際，老藥HCQ開發有其安全性的優勢，可以縮短其開發流程。

(時報資訊)