台中市議員賴佳微23日接獲留學回台的市民反映，指17日從英國返台居家檢疫至今第7天，未收到市府準備的居家檢疫關懷包。賴佳微指出，關懷包裡面的口罩與體溫計是對受檢疫人員非常重要的工具，防疫配備不足，可能產生很大的防疫破口；痛批盧市府超前部署難道只是口號？

賴佳微表示，陳情民眾回國都已經第7天，難道市府關懷的人數掌握有漏洞？怎麼會到現在都還沒把關懷包送給民眾？近期各議員服務處也陸續收到類似陳情，顯見市府對於這一波回台的人數完全沒做好預先的掌握，現在包含檢疫物資補齊的速度也十分怠慢。

江肇國指出，週五的專案報告已提醒市府要對疫情的發展有預估值，相關的物資、人力都一定要有前置量。從週五至今，居家檢疫從2660人提高到4700多人，居家隔離從101人提高至160人，顯然在防疫替代所、關懷包等都會更加吃緊。

賴佳微、江肇國說，他們表向民政局確認，關懷包無法送出的部分原因在於體溫計的缺貨，顯見全台中市確實都面臨居家檢疫人員物資不足的問題。但口罩、消毒水這些明明都是可以先送的物資，若這些檢疫者與家人同住，就應該在家中隨時配戴口罩、消毒。

賴佳微、江肇國強調，若是獨自居住的受檢疫人員，市府也要準備足夠的糧食以防止民眾違法外出覓食；市府行事一定要隨時保持高度警覺性與彈性，不然破口很有可能就因為市府行政的怠惰而產生。

(中時 )