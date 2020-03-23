韓國目前最關注的「N號房」性虐待未成年少女還拍影片招收會員觀看事件，引起韓國全民公憤，至今天為止，已經有200萬民眾連署，要求韓國青瓦臺公布趙姓主嫌與相關嫌犯的姓名與個資，甚至連會員都需要公布會員命名。

據了解，有多達26萬人曾加入甚至付費觀看這個聊天室，受害女性至少高達74名，聊天室中充斥她們被性虐待的影片，其中還有16名少女是未成年者，事件爆發後在韓國引發譁然，有民眾向韓國政府青瓦台發起請願，希望能公布這些會員，也就是加害者的資料。

綜合韓國媒體報導，從2018年12月到今年3月幾名20幾歲的韓國男子以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，在當中收費散播甚至直播多名女性被性虐甚至強暴的影片，剛開始主嫌以金錢又拐在推特大尺度推文的少女，謊稱警方要脅她們提供個資，隨後威脅要拍裸照甚至性虐待等。

這些受害女性除了有裸照外，還有的是用刀在她們身體上刻下「奴隸」或聊天室管理員名字的字樣，也有逼對方吃屎喝尿，或往下體放肥大的幼蟲，甚至強暴她們的直播或是要求她們對更小的弟弟妹妹性騷擾。

這樣可怕的行為，竟有高達26萬會員註冊觀看且收費，會員分成三個等級，收取25萬至150萬元韓元（約台幣600元到3萬6元之間），事件公開後有民眾向青瓦台請願，要求公開犯罪者的身分及照片個資，尤其是趙姓主嫌「博士」，請願人數已經超過2百萬人，不少韓星也在社群網站上公開響應，如CNBlue鄭容和、VIXX RAVI、2AM趙權、Wonder Girls惠林、Girl's Day惠利、柳昇佑、10cm主唱權正烈、白藝潾、文佳煐、夏沇秀、孫秀賢、李英珍等皆公開表達支持，Wonder Girls惠林直接表示，「曾在房間（聊天群組）內的你們都是加害者」。

(中時電子報)