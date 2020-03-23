朱立倫視訊連線關心海外台灣人防疫。（朱立倫辦公室提供）

新冠肺炎蔓延世界各重要城市，許多歐洲、美洲大城是我國國民大宗留學旅居地，前國民黨主席朱立倫今天在臉書發布與全球六大城市視訊連線，以Facetime與留學生、打工旅遊或是旅外工作的台灣人聊聊心聲，給予關心及支持，盼政府考慮他提口覃、檢疫等三措施，協助保護留學旅居國民健康。

朱立倫說，目前我國留學生分佈歐洲近萬人、大洋洲2萬人、美洲近2萬7千人，特別是韓國首爾、日本東京、美國華府、英國倫敦、法國巴黎、愛爾蘭等地有許多台灣留學生，朱立倫分別跨國連線，以法語、日文及韓語彼此問候，傾聽海外青年現況，總結留學生的需求。他強調，大家都很肯定目前台灣政府的防疫措施，對身為台灣人感到驕傲。

他表示，如果政府能對海外求學工作的國民能夠多一點幫助，尤其是口罩欠缺的狀況，能夠讓台灣的家人以實名制領取寄給海外，或由政府直接供應到海外使館、代表處，由留學生及國民以實名制領取，也是對海外國民多一份關懷及健康保護。

此外，朱立倫也提及回台檢疫措施可以更明確，家人同步自主健康管理，避免受到影響，保護自己與他人安全，需要大家一起配合。而海外各城在地疫情管制措施及台灣相應作法，希望海外使館或代表處若有餘力，整理出更明確的資訊給學生，讓留學生配合，做好防疫工作。

朱立倫也錄製一段柔性喊話，表達這些聲音是海外工作留學的朋友共同的心聲，希望這次疫情盡快過去。若海外留學生決定回台，我們一定表達溫暖的歡迎，同時提醒確實做好居家檢疫；若決定留在海外，一定有台灣的支持關懷。「面對這次的疫情，大家團結在一起，中華民國加油，台灣加油！」

(中時 )