新冠肺炎疫情蔓延全球，歐洲成為重災區，當中天堂國度瑞士因口罩等醫療物資屢被鄰國攔截躍上國際頭條，專家評論，這凸顯了瑞士已淪為「歐洲孤島」的事實。

瑞士新冠肺炎疫情同樣嚴峻，已有超過7,000人確診。

據媒體The Local報導，瑞士昨（22）日新增901起新冠肺炎確診病例，累計境內已有7,014人染疫。

瑞士確診人數激增，並不是因為政府反應慢半拍，事實上，瑞士政府早在2月28日、出現第1起病例後3天，就宣布進入國家特別狀態，全國禁止千人以上大型活動；3月11日再關閉與義大利的邊界，禁止百人以上活動、學校停課；16日全國進入緊急狀態，瑞士再宣布關閉與鄰國德國、法國、奧地利的邊界，關閉所有非必要設施，呼籲民眾待在家中、不要出門。

不過瑞士確診人數仍急速飆升，更慘的是，瑞士自國外進口的口罩等相關醫療設備相繼被鄰國攔截，例如，德國先前扣留了24萬個瑞士購買的醫療口罩，德國漢堡海關攔截一批瑞士從大陸進口的醫療手套，義大利也扣押瑞士購買的醫療用消毒劑，法國扣押另外20萬個口罩。一連串事件迫使瑞士召見德國大使，甚至直接和德國經濟部長交涉。

上海外國語大學德語系主任陳壯鷹在大陸媒體「澎湃新聞」撰文指出，一連串醫療物資遇劫事件顯示，瑞士已淪為「歐洲孤島」，在這波疫情下處境尤其尷尬。陳壯鷹分析，瑞士被德、法、義、奧等國環繞，屬於歐洲內陸山地小國，自然資源匱乏，即便經濟高度發展，但是原物料及產品都相當仰賴從外國進口，加上瑞士堅持中立國地位，至今未加入歐盟，僅和歐盟簽署一系列雙邊協定，當疫情肆虐歐洲時，瑞士因不是歐盟成員國而顯得孤立無援。

幸好，瑞士在和歐盟相關單位多次交涉後，歐盟執委會終於在20日指示各成員國，不得攔截瑞士進口的防疫物資及醫藥品。

(中時電子報)