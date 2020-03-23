富達國際最新一項市場脈搏調查顯示，中國大陸有望率先走出疫情陰霾。主要是因分析師認為，在新冠疫情全球大流行的情況下，中國企業的損失相較其他地區為少，處於相對有利位置，有望率先從疫情中復甦。

該調查訪問了來自全球不同地區152位富達國際研究股票和債券的分析師所得到的結論。

富達國際表示，根據調查，研究不同市場的分析師均認為新型冠狀病毒疫情將衝擊企業獲利。其中，85％的中國市場分析師預期，疫情對區內企業的影響主要限於上半年，42％%的其他市場分析師則預料疫情對所研究地區企業的影響將延續至下半年。

儘管達87％的中國市場分析師預期新冠疫情將有損區內企業獲利，比例為各地區調查中最高，但中國市場分析師普遍預計，中國企業受疫情衝擊的程度，將較其他地區來得溫和。

富達國際股票研究副主管FionaONeill指出，中國是第一個受新冠病毒影響的國家，中國政府在疫情爆發的較早階段實施嚴格的旅遊限制，經濟受衝擊的層面雖然較廣，但只要疫情沒有出現第二波爆發，其經濟便有望以相對較快的速度復甦，對整體企業獲利的影響也相對較少，也有望較其他地區早一步復甦的推斷合乎常理。

至於各國商業活動回復正常的實際所需時間，FionaONeill認為，很大程度取決於各地政府的抗疫措施。

至於西方經濟體，FionaONeill表示：「目前各地政府專注於減緩疫情擴散，同時盡力避免令經濟停擺。現階段還難以評估中西方應對疫情的不同作法，對經濟所帶來的影響差異。」

(工商 )