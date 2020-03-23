衛福部今（23）日發布「防疫補償申辦網址、申請書表格式、應備文件及受理窗口」，並宣布自即日起開放防疫補償申請，民眾可採線上、郵寄或臨櫃等方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

衛福部表示，防疫補償辦法已於3月10日發布。受隔離或檢疫者，經衛生局認定受隔離或檢疫者「未違反隔離或檢疫相關規定」，亦即沒有違反隔離或檢疫通知書所載明應遵行事項，「且未支領薪資或其他性質相同補助」者，可於隔離或檢疫期滿之次日起，申領防疫補償每日1,000元。截至3月18日，受隔離或檢疫人數約4.8萬人。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如提醒，居家檢疫通知書載明，民眾應詳實填寫通知書，並配合居家檢疫措施。拒絕、規避、妨礙、填寫不實者或違反居家檢疫規定者，將處以罰鍰，且不得申請防疫補償。另依3月16日中央流行疫情指揮中心發布，自3月17日起，民眾於指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，非必要前往該國家或地區，亦不得申領防疫補償。

蘇昭如說，民眾提出申請，須於線上或紙本填寫申請書並檢附金融機構存簿封面影本、受雇人請假及無支領薪資之證明或無法從事工作及無獲得報酬、補償之切結書等相關證明文件。

另有關照顧者的防疫補償，蘇昭如說，預計3月31日開放受理申請。應備文件及各縣市受理窗口，可逕至衛福部網站查詢。

(工商 )