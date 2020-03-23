新生代名模陳郁安擁有176公分好身材，近年來人氣不斷攀升，除了活躍在各大時尚活動，在廣告影像作品都有她的身影，先前更參與周杰倫〈不愛我就拉倒〉MV女主角，而她今天也宣布與交往5年男友登記結婚，正式升格人妻。
陳郁安男友「吳先生」今年34歲，從小在溫哥華長大，返台後目前在科技業任職，陳郁安則小男友1歲，私下會暱稱男友「寶寶」，相當甜蜜。據了解，陳郁安男友從一開始交往，就一直很希望可以結婚，因此戒指隨時都帶在身上，但始終沒找到對的時機，今年邁入交往第5年，逢2月14日西洋情人節時，陳郁安男友認為「應該沒有比情人節更好的日子」，當天在陳郁安工作結束返家洗漱時，他身穿西裝革履、單膝下跪在她面前和她求婚，順利求婚成功。
目前兩人婚禮時間、地點未定，雙方打算辦戶外婚禮，邀請親友出席辦一個簡單溫馨的婚禮。凱渥表示，陳郁安結婚後並不會停止模特兒的工作，希望大家可以一起分享他們的喜悅。
近來凱渥名模喜事連連，先前包括「Jill」邱馨慧2017年聖誕節被交往3年的鞋料供應商男友黃先生以1克拉鑽戒求婚，2019年6月正式加入人妻俱樂部，預產期也即將到來；趙孟姿和藝人許孟哲交往1年半後，去年12月也登記結婚，目前更已懷孕5個月，好姐妹陸續嫁做人妻，邱馨慧目前身懷六甲，更特地為陳郁安親手綁新娘捧花，好姐妹一同沈浸在幸福之中。
(中時 )
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