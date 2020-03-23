台中市大肚區文昌路三段1家金屬研磨工廠，22日晚間6時許發生火警，消防局獲報緊急調派人車趕往搶救，因房間鐵窗卡死打不開，結果在2樓員工宿舍找到3名越南籍移工，均已明顯死亡，起火原因有待消防局會同警方調查中。由於廠房未向都發局請照，對於移工在違章工廠宿舍身亡，台中市政府表示將依法究責。

陳姓業者說，昨晚聽到有人呼救，趕快從1樓住處跑出門查看，發現2樓員工宿舍客廳及員工房間冒出濃濃黑煙，看到2名移工在窗邊呼救；自己發現濃煙從2樓窗戶不斷竄出，一直叫喊移工名字，要他們趕快逃生，但移工們似乎無法通過客廳逃離現場，才趕快叫家人打電話向消防局報案。

警方調查，發生火警的工廠1樓是廠房、業者住所，起火的2樓是移工宿舍，共有客廳及3間臥室，2樓並無廚房可供煮食，移工偶而會在客廳抽菸；由於2樓宿舍窗戶疑裝有防盜鐵窗釘死，消防人員難以用工具立即破窗救人，可能是造成無法逃生主因。

警消調查，起火工廠是合法登記經營的金屬零件研磨代工廠，主要供應台中工業區廠商，2014年合法申請設立報請勞工局核備，但廠房未向都發局請照，屬違章工廠，因而未列入消防定期檢修申報、消防安檢對象，而死亡的3名越籍勞工都是合法移工，分別是24歲黎姓、25歲鄧姓及阮姓男子。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)