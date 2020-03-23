劉真苦撐45天仍病逝。(中時資料照片)

吳宗憲代辛龍出現談劉真病逝。(圖／本報系資料照)

「國標女王」劉真22日晚間22時22分辭世，和死神搏鬥45天仍熬不到換心，讓演藝圈好友和粉絲都相當不捨，辛龍的經紀老闆吳宗憲今(23日)代為出面說明。

吳宗憲透露昨天晚上家屬做了最後決定，辛龍現在只能以4個字來形容「撕心裂肺」，多天以來，醫療團隊為劉真做最好的醫治，家屬基本上不願意讓她的病情讓所有媒體深入了解，感謝大家幫忙，而劉真在最後的階段已回天乏術，但因為辛龍不願意放手，所以我們也一直跟辛龍哥商量，想說是否找到一個人去了解，感謝柯文哲市長也到現場看，也跟辛龍做懇談，醫學角度沒有機會了，劉真父母也不捨女兒受這樣的苦，所以晚上十點劉真老師辭世。

而劉真女兒霓霓才4歲，吳宗憲也透露後續會再幫忙，最主要是辛龍走不出來，也講了比較會讓他們擔憂的話，我們這些好朋友會持續陪伴他，也告訴他「劉真老師一生最美好的那幾年，就是跟辛龍度過的」，吳宗憲也一度講到哽咽、眼眶泛紅，所以特別訂了特別時間「雙雙節」，後續我們會有追思會，讓所有媒體都一起來，到時包括劉真老師跟辛龍心境，都會一併聊。

至於後續火化和相關事宜這禮拜會完成，靈堂還在安排布置，費用不用擔心，我們有很多好友，辛龍哥過去也是廣結善緣，夫妻倆好人緣在圈子裡有目共睹，吳宗憲透露個人主要工作，就是把孩子照顧好，不要讓辛龍想東想西，「我剛也念了他不能亂想，劉真老師要你怎麼做，你才能怎麼做，要想想孩子還這麼小。」

而病情狀況，因為經過30幾天，包括劉真進到醫院的前幾天，還特別帶小孩到電視台來看吳宗憲，所有醫療都是有風險，我們肯定醫療團隊的努力，至於確切內容，就等辛龍來跟大家說明。他也透露辛龍說要把劉真老師跳國標的美麗身影，永遠留在親友心中。

【現場直播】劉真44歲病逝，辛龍老闆吳宗憲緊急出面說明最新情況，以及後續處理方式

(中時電子報)