居家檢疫人數快速飆升，新竹市政府推出的「送餐、關懷包、補償速通關」檢疫安心3寶，除了備齊防疫物資的豐富「居家關懷包」、為無法自理3餐的民眾提供送餐服務，讓居家隔離者直呼「揪甘心」！（陳育賢攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，中央已啟動境外返台國民均須居家檢疫14日規定，居家檢疫人數快速飆升，新竹市政府推出的「送餐、關懷包、補償速通關」檢疫安心3寶，除了備齊防疫物資的豐富「居家關懷包」、為無法自理3餐的民眾提供送餐服務，讓居家隔離者直呼「揪甘心」！

市府表示，針對居家隔離或檢疫的民眾，市府提供每人1個「居家關懷包」，內容物包含有口罩、體溫計、消毒劑、垃圾袋、泡麵、餅乾、罐頭、防疫資訊以及LINE影音娛樂平台帳號。

而自2月24日關懷中心開設起至3月22日止，市府已送出1110包，此外，也有民眾提出生活必需的尿布、衛生用品、洗髮沐浴用品及礦泉水等特殊物資需求，市府也會協助送到府。

此外，針對無法自行或親友協助備餐的民眾，提出需求市府將協助送餐，到3月22日止，送餐服務累計共506餐次，若民眾需要衛生用品等必要性特殊物資，只要提出需求也能協助送到府，助民眾可以安心在家度過14天。

社會處也再次提醒，居家隔離、檢疫者若未遵守防疫相關規定，包括外出趴趴走等，一律不能申請防疫補償，此外隔離或檢疫期間若領有薪資，也不能申請。

另，新竹市目前累計居家檢疫的總人數為1651人，依法完成居家檢疫及照顧者，若無支領薪資，即可申請防疫補償金，每人每天1000元，最高可領1.4萬元，但竹市有8人在居檢期間曾四處趴趴走，已被註消申請資格。

市府社會處表示，日前中央頒布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，針對未違反相關規定且「未支薪」的受隔離或檢疫者，及照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬，發放防疫補償每日1000元。

市府即日起將主動聯繫受隔離或檢疫者，提供申請資訊，並取得民眾任職企業的基本資料，由勞工處主動聯繫企業協助提供「無支領薪資證明」，減少民眾為此證明而奔走，能加速申領防疫補償程序，讓民眾領得快又安心。

(中時 )