受到新冠疫情衝擊，國際間運動賽事陸續宣布取消，間接也影響休閒運動服飾成衣製造商的終端需求；再加上各國疫情的警示級別陸續提升，民眾在家防疫更進一步打擊休閒運動服飾的消費意願。今早市場傳出東奧可能有延期方案，運動成衣大廠儒鴻(1476)下探200元整數大關，而聚陽(1477)盤中跌破100元，創2013年2月以來新低，冠星-KY(4439)則是直接躺平跌停。

目前受到疫情衝擊，包括NBA、MLS和NHL三大聯賽相繼喊停，恐衝擊更多國際賽事停賽或延期。各國體育賽事幾乎都停擺，國際奧會和東京奧委會仍希望可以如期舉辦東京奧運，不過23日傳出可能有延期方案，加上加拿大、澳洲奧委會都決定不參與東京奧運下，我國奧會立場是如果疫情沒有緩解也希望延期。

法人指出，新冠肺炎首波衝擊大陸產能，部分預定3、4月出貨的成衣訂單被迫遞延到5、6月；Lululemon、Adidas等品牌展望悲觀，進一步增加下半年變數。

法人認為，目前供應鏈首要面臨庫存去化和訂單下修挑戰，繼Adidas和Lululemon之後，Nike及其他品牌發布營運預警的機率大幅提高，今早東奧傳出可能有延期方案，更進一步增添運動成衣廠的營運隱憂。

(時報資訊)