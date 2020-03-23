台灣大道從靜宜大學到市區中央分隔島綿延數公里長木棉花道，因落花造成機車輪胎打滑，花開後飄散棉絮易引起過敏，引起兩側居民及學生不滿，建議將台灣大道上木棉花全面移植，還給民眾無害生活環境。建設局表示，已通知清潔隊加強清理路面落花，確保用路人安全。

台中市台灣大道、東勢區中正路、潭子區中山路上等，綿延數公里長木棉花道，每年3月起進入木棉花綻放季節，又逢春雨綿綿，機車族行經輾到掉落的落花，常發生打滑及行人滑倒等意外；引起機車族及附近住戶不滿，抨擊未蒙其利、卻飽受其害。

台灣大道旁兩側居民痛批說，就讀靜宜、弘光及東海大學騎車上下學的學生，經常在轉彎處輾到木棉落花滑倒，萬一被後方急駛車輛追撞，後果不堪設想；開花季節時棉絮隨風飄散，不僅讓人過敏，兩側住家紗窗門還卡滿棉絮，台灣大道兩側住戶長年飽受其害。

民眾不滿指出，木棉花原是台中縣的縣花，於各國中小廣為種植，因開花時棉絮飄散造成校方極大困擾，並嚴重危及學童呼吸道健康，後來方大舉移植改種植其他樹種；希望市府將台灣大道中央分隔島木棉花移植，以免每年上演「木棉花害」。

建設局表示，目前正逢木棉花花開季節，針對沙鹿區台灣大道中央分隔島等處，已通知清潔隊加強清理路面落花；並通知權管單位公路總局第二區工程處，等花期結束後，盡速展開花苞摘除工作。

建設局強調，栽種於東勢區中正路、潭子區中山路人行道上的木棉，已由建設局、區公所及清潔隊加強路面清理；並將於花季末期展開人工摘除花苞，兼顧公共安全和景觀維護。

(中時 )