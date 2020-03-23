中金公司再次下調全球智慧型手機出貨預測。根據中金公司研報顯示，預期今年全年全球智慧型手機出貨量較去年下降7％，其中第2季大陸、海外疫情影響疊加，全球出貨年降幅將達到今年4季中最大的26％。

《證券時報·e公司》報導，研報也指出，海外需求的大幅下滑，也會直接影響手機產業鏈業績。自2月3日A股恢復交易以來，手機產業鏈總市值下跌20％。

(旺報 )