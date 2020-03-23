中金再調全球手機出貨預測 今年出貨量年減7％ 14:052020/03/23 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中金公司再次下調全球智慧型手機出貨預測。根據中金公司研報顯示，預期今年全年全球智慧型手機出貨量較去年下降7％，其中第2季大陸、海外疫情影響疊加，全球出貨年降幅將達到今年4季中最大的26％。 《證券時報·e公司》報導，研報也指出，海外需求的大幅下滑，也會直接影響手機產業鏈業績。自2月3日A股恢復交易以來，手機產業鏈總市值下跌20％。 (旺報 ) #手機 #全球 #今年 #公司 #出貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 復工＋居家辦公需求升溫 義隆 Q2業績看增雙位數 04:102020/03/19 證券．權證 權證星光大道－泰碩 出貨動能爆發 04:102020/03/19 證券．權證 成本走升 陸國產手機集體漲價 04:092020/03/20 焦點新聞 北美半導體設備出貨 連5月正成長 04:092020/03/21 財經要聞 陸去年智慧音箱出貨倍增 阿里巴巴 奪出貨王寶座 04:102020/03/21 全球財經 驚！微博5億個資遭外洩 暗網賤價賣 09:362020/03/21 財經 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 觀念平台－論股東會召集程序的瑕疵 04:102020/03/23 產業特刊 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 今年的經濟，唉... 04:102020/03/23 時論廣場 財經熱門新聞 最慘還沒來！專家警告：美股恐從高點拉回40％ - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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