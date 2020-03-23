世界衛生組織規範，無論是否出現症狀，經檢測呈陽性都算是武漢肺炎確診患者，但香港英文報刊「南華早報」披露大陸當局的機密資料，至2月底大陸境內經檢測呈陽性的無症狀感染者逾4萬人，卻未列入確診。

香港英文報刊南華早報（South China Moning Post, SCMP）22日的獨家報導指出，根據所掌握的大陸政府未公開的機密資訊，境內罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的無症狀感染者人數，在所有經檢測呈陽性反應的患者中，可能高達3成。不過南華早報並未說明如何取得這份機密資訊。

報導說，至2月底，大陸境內超過4萬3000人經檢測呈陽性反應，但並未立即表現發病跡象，也就是所謂的無症狀感染，他們被隔離及監測，卻未列入官方統計的確診病例中，而當時大陸的確診病例累計將近8萬。

報導指出，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）歸類，不論是否有症狀，經檢測呈陽性都算確診病例，但大陸政府2月7日卻擅改確診分類的規範並聲稱，有症狀的患者才算是確診。

(中時 )