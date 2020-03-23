出門總是忘記帶悠遊卡？從23日開始手機嗶一下，不只可搭乘雙北捷運、公車或租借YouBike，還可以自動加值、付款、轉帳、繳停車費、繳水費等，但搭車功能僅Android手機能使用，悠遊卡公司今宣布，電子支付業務「悠遊付」全面開放註冊，從凌晨開放下載，目前下載數已破萬。

悠遊卡公司於去年2月獲得金管會核准取得電子支付許可，並在去年12月16日正式上線試營運，經過1,000名「悠遊先鋒」約3個月試營運後，自3月23日起全面開放民眾註冊。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付從凌晨開放下載，目前下載數已破萬。推出「悠遊付」，將與陪伴許多人長大的「悠遊卡」共同建構「一卡一付」的完整支付解決方案，並開啟一個全新世代的支付方式，悠遊付不但讓支付變得更便利，也使悠遊卡的應用得以更加延伸。

陳亭如強調，悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機轉帳儲值等，讓悠遊付的功能更為符合各個消費族群的需要。

其中，以感應方式搭乘公共運具的「嗶乘車」是悠遊付在電子支付業界的創舉，只要持有NFC功能之Android手機就能感應進出交通運具，首波開放的運具包括雙北捷運、雙北公車、YouBike，其餘悠遊卡可搭乘的運具未來也將陸續納入。至於何時才會讓iOS系統手機也可以「逼一下」搭公車、捷運？陳亭如表示，這還是要看國際支付廠牌的態度，但保證悠遊卡公司會積極爭取。

北市府交通局長陳學台表示，每天搭乘大眾運輸系統的有420萬人次，其中有9成是使用悠遊卡，如果都可以轉成悠遊付，對推動整個公共運輸系統是很有幫助的。

悠遊卡公司指出，要開始使用悠遊付很簡單，只要下載「Easy Wallet」App，完成實名制註冊、綁定金融帳戶後就能開始使用，5大功能包括，嗶乘車、 帳戶間轉帳、 綁定悠遊卡、QR Code掃碼消費支付、收款及線上付款，以及「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納北市自來水費、臺北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。

悠遊卡公司表示，悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機(ATM)轉帳儲值等。

(中時 )