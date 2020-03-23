44歲劉真2月7日接受主動脈瓣膜置換手術，但心臟功能恢復不良，昨(22日)晚上病逝北榮，醫院搶救劉真45天，每天都是辛龍最煎熬的日子。因病情非常嚴重，過去給人開朗形象的辛龍，一直保持沈默，直到2月24日辛龍老闆吳宗憲一句話：「真的很嚴重」，之後透露撤葉克膜，才證實劉真病情嚴重性，據了解，在劉真過世前的每一天，都是辛龍天人交戰日子，還曾有負面想法，一直到台北市長柯文哲前往病房做最後確認，辛龍才痛苦決定放手。

劉真證實過世後，榮總方面以新聞稿文字證實外，家屬也透過院方表示，「這段時間感謝各界對於劉真老師的關心與鼓勵，對於許多好友來電或問候，無法充分說明跟聯繫，頗多失禮，懇請諒解並致上誠摯的歉意。對於醫療團隊的努力，家屬也表達感恩之意。」，從搶救愛妻到劉真過世，辛龍的心早已全碎，他的處境只有吳宗憲最清楚。

因為劉真案例特殊，醫界都睜大眼在看，明白其箇中困難且痛苦的醫療過程，但正如2月時吳宗憲首次透露病情時說的，必須完全尊重家屬，當時北榮一直回答非常保守，僅表示劉真的病情只有家屬和主治醫師清楚，且有對外說明的權利，也希望外界能多幫劉真集氣加油，畢竟狀況正如吳宗憲所說，「真的非常危急」，辛龍是蠟燭兩頭燒十分痛苦。

當時，吳宗憲曾坦言：「辛龍哥非常不好，重新體悟人生，但這就是四季的輪替，冬天下雨，春天開花，面臨的時候難免會有情緒波動。」他也提及辛龍工作全面停止，還要帶與劉真的4歲女兒霓霓，真的是心力交瘁，「反正我們每天關心，現在就是等待，她進醫院每一秒都是關鍵時刻，我們不是神，唯一能做的就是禱告，如果說有什麼巨大變化，還是要看辛龍哥那邊。」他也強調，「很多小細節，不足以跟外人道，我都很清楚。」

據知情醫透露，劉真的情況在心臟無法復跳時就很危險了，裝了心室輔助器也只是維持生命，如果沒有清醒，排換心臟也只是賭一種可能性，但是一天過一天，劉真沒清醒後遺症也越來越多，最後就是家屬天人交戰的日子，也只能一直陪伴到病人走到最後。

(中時電子報)