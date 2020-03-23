繼加拿大奧委會率先表明不參加今年奧運後，日本首相安倍晉三23日（周一）首度鬆口，暗示可能考慮東京奧運延期，但強調不考慮取消。

加拿大奧運委員會（COC）與加拿大帕拉林匹克運動委員會（IPC）周日宣布，將不會派國家代表隊參加今年的奧運以及殘障奧運。兩委員會強調，這項決定獲得運動員協會和加拿大政府的支持。

國際奧委會周日甫宣布，將加速進行奧運的情景規劃（scenario-planning），協助遏止新冠病毒蔓延並保護相關人員的健康。

根據日本媒體報導，安倍周一向國會表示，「倘若國際奧委會的決定意指奧運不可能以完整的型式舉辦，就如同我先前說的，或許就應該做出延期的決定。」

安倍強調取消東奧「不在考慮的選項中」。安倍的說法也與國際奧委會一致，後者高層周日也表示，取消賽事無法解決問題，對大家都沒有幫助，因此不考慮取消。

(工商 )