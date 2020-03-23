國標女王劉真上月7日接受主動脈瓣膜置換手術，之後接連發生腦部栓塞與出血，造成腦壓上升進行開顱減壓手術，昨晚22時22分因腦壓過高不幸離世，享年44歲，而她生前也在節目上笑談老公辛龍的貼心舉動，但如今卻留下老公女兒獨自離去，不少網友聽了都相當難過。

劉真3年前接受《姊妹淘》訪問，她提到自己小時候曾想過在20歲時就結婚，25歲結婚、26歲當媽媽，但之後因為生活過得充實，自覺好像不一定要結婚組織家庭，直到38歲遇見辛龍，她說：「一開始我沒急著結婚，我先生是很認真地在跟我交往，而我也被他的真誠給打動，加上那時候若要生小孩已經是大齡了，好吧，那就結婚了。」

對於劉真來說，她自曝不喜歡被緊迫盯人，所以不會要求對方照做，但2人在一起時，辛龍也非常為另一半著想，劉真笑說：「他跟我說，只要我打給他一定找得到人，除非在台上演唱，但下來會馬上回我。」就算無法接電話，辛龍也會交代劉真，如果真有事可以打給經紀人代為轉達。

回顧辛龍在臉書的最後一篇貼文，他寫道：「我對於外界的一切，沒什麼好多說的，但，看到孩子，我求，我還是在求，我祈禱再祈禱，懇請給我們一點空間，請大家為劉真集氣！為劉真加持！為劉真禱告！為劉真加油！」但世事難料，劉真昨晚因腦壓過高不幸離世，享年44歲。

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(中時電子報)