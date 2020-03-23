新冠肺炎波及球賽 運彩緊急應變

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

因應「新冠肺炎」(Covid-19)主管機關教育部迅速提出「運動產業紓困振興方案」，也立即同意台灣運彩所提的緊急應變計畫，並將其納入整個紓困振興方案中。

運彩應變措施。（台灣運彩提供）

運彩緊急應變措施主要有3項，首先就是「新增其他投注賽事」：只要還有在比賽的、運彩技術上開得出來的，主管機關通通讓我們可以開盤；其次就是「強化玩法」：只要開得出來的賽事，能夠提供「單場」或「場中」投注的，就儘量提供；還有1個就是「提高中獎金額」：因加開賽事及「單場」或「場中」投注所造成的獎金超支，同意以責任準備金支應；給了我們運彩客戶、1,600家經銷商以及發行機構堅強的後盾。

2020防疫聯賽

補助運動產抗疫，教育部長潘文忠親上火線。（台灣運彩提供）

疫情何時能有效地被控制以及主要運動比賽何時可以恢復，運彩應變計畫提出了3種情境，並逐一做好開盤策略因應，情境1：6月底後主要運動賽事恢復比賽，屆時將加碼開立更多的「單場」及「場中」投注，在下半年完全補足3～6月疫情中的銷售，情境2：8月底後主要運動賽事恢復比賽，屆時全力加碼更多的「單場」及「場中」投注，在9～12月盡可能彌補3～8月疫情中的銷售；情境3：12月底前主要運動賽事才恢復比賽，屆時也會盡可能在年底前加碼可以有的「單場」及「場中」投注盡可能彌補銷售。

體育署說明運動彩券振興方案。（台灣運彩提供）

教育部除了對整個運動產業提出紓困振興方案外，也爭取將運動產業一併納入經濟部及財政部提出的紓困振興方案，全案相關申請辦法、申請方式、流程及表格在體育署網站的「運動產業紓困振興專區」可以查詢，網站內容也有提供懶人包和影片的詳細解說，大家可以多多利用，也請幫忙多多宣傳，一起相互扶持，攜手共度這次疫情的難關。

詳情請洽教育部體育署官網查詢。（台灣運彩提供）

(中時電子報)