因應「新冠肺炎」(Covid-19)主管機關教育部迅速提出「運動產業紓困振興方案」，也立即同意台灣運彩所提的緊急應變計畫，並將其納入整個紓困振興方案中。
運彩緊急應變措施主要有3項，首先就是「新增其他投注賽事」：只要還有在比賽的、運彩技術上開得出來的，主管機關通通讓我們可以開盤；其次就是「強化玩法」：只要開得出來的賽事，能夠提供「單場」或「場中」投注的，就儘量提供；還有1個就是「提高中獎金額」：因加開賽事及「單場」或「場中」投注所造成的獎金超支，同意以責任準備金支應；給了我們運彩客戶、1,600家經銷商以及發行機構堅強的後盾。
疫情何時能有效地被控制以及主要運動比賽何時可以恢復，運彩應變計畫提出了3種情境，並逐一做好開盤策略因應，情境1：6月底後主要運動賽事恢復比賽，屆時將加碼開立更多的「單場」及「場中」投注，在下半年完全補足3～6月疫情中的銷售，情境2：8月底後主要運動賽事恢復比賽，屆時全力加碼更多的「單場」及「場中」投注，在9～12月盡可能彌補3～8月疫情中的銷售；情境3：12月底前主要運動賽事才恢復比賽，屆時也會盡可能在年底前加碼可以有的「單場」及「場中」投注盡可能彌補銷售。
教育部除了對整個運動產業提出紓困振興方案外，也爭取將運動產業一併納入經濟部及財政部提出的紓困振興方案，全案相關申請辦法、申請方式、流程及表格在體育署網站的「運動產業紓困振興專區」可以查詢，網站內容也有提供懶人包和影片的詳細解說，大家可以多多利用，也請幫忙多多宣傳，一起相互扶持，攜手共度這次疫情的難關。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。