全球新冠肺炎疫情大流行，衝擊高階智慧型手機需求，大立光(3008)近期股價連番下挫，今天股價以3450元作收，再度失守3500元關卡，不過美系外資仍看好大立光，給予「建議買進」評等，但目標價從5350元下修至4400元。

歐美地區新冠肺炎疫情狂燒，各國紛紛採取嚴格封城及邊境管制措施，歐美消費市場急凍，讓好不容易從大陸供應鏈復工困境走出來的科技產業再遭重創，高階智慧型手機銷售遇逆風，拖累大立光近期股價弱勢。

大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，致使2月工作天數較少，加上淡季效應，讓大立光2月合併營收下滑至1年低點，2月合併營收為36.72億元，月減10.66%，年增44.72%，為去年2月以後新低，但仍是歷年同月新高，累計前2月合併營收為77.77億元，年成長31.88%；大立光表示，由於新冠肺炎疫情市場變化較大，目前看起來3月拉貨動能會比2月好，但客戶訂單是否修正仍待觀察。

不過，儘管因看淡高階智慧型手機市場需求，外資下修大立光業績，但美系外資仍預期大立光在iPhone 12系列可以拿下80%的主鏡頭(7P)，90%到100%的長焦鏡頭(6P)、30%超廣角(5P)及50%的ToF或LiDAR(3P)，加上大立光強大的現金流量，因此給予「建議買進」評等，但目標價從5350元下修至4400元。

(時報資訊)