中鋼(2002)董事會通過2019年度每股擬配發現金股利0.5元，以中鋼23日收盤18.9元計，殖利率約為2.64%仍優於定存利率。

中鋼公司於109年3月23日上午召開董事會，通過108年度盈餘分配案，普通股每股現金0.5元，另108年度擬分配特別股每股現金1.4元；將提送109年股東常會承認，將於6月19日(星期五)舉行股東會。去年鋼價走跌，中鋼108年前3季EPS降至0.6元，去年第4季轉虧，全年EPS低於0.6元，盈餘配發率仍高於8成。

中鋼董事會也決議，預計將投資94.287億元，進行「煉焦爐及CDQ(乾式淬火)建造第一期工程」。目的為進行設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放；另為擴大對國內投資及採購，本案計畫期程提前自109年4月1日至114年2月28日止，為期4年11個月。

中鋼表示，未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放73公噸、約63%，粒狀物排放41公噸、約56%及單位能耗214百萬卡/公噸焦炭、約10%；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放14.6萬公噸。

此外，中鋼公司董事會通過生產部門副總經理任命案，生產部門副總經理常致泰將於109年3月31日屆齡退休，遺缺由前生產部門助理副總經理，現任中碳董事長羅文驥歸建後升任，自109年3月31日起生效。

(時報資訊)