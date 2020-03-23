聯詠(3034)今年TDDI、OLED驅動IC出貨持續穩定成長，儘管會有疫情衝擊，導致5G換機潮恐延後，但整體需求仍在，聯詠今就在大盤重挫344點之際，逆勢走揚、收漲0.99%。

隨5G智慧機的換機潮趨勢發生，將帶動OLED驅動IC出貨量成長，儘管現在受到疫清衝擊，整體換機將延後，但整體需求仍會在今年下半年或是明年發酵，聯詠即看好，上半年OLED驅動IC出貨量即能超逾2019年全年，聯詠2019年OLED驅動IC出貨2100萬顆，主要是因為受惠於搭載的面板廠與系統廠客戶數量均增，加以5G手機滲透率提升，並且應用端亦由手機拓展至穿戴裝置等多元領域，且OLED驅動IC毛利率優於平均值，亦將有助獲利規模。

至於TDDI驅動IC，受惠手機由中階往低階滲透，包括類似功能型手機亦將漸改為TDDI，聯詠為TDDI產業領頭羊，也持續看好今年成長動能，法人則樂觀預估，聯詠2019年TDDI 2019年出貨量2.4億顆，聯詠2020年市佔率將增至45%，出貨上看2.9億顆。

聯詠第一季財測預估營收落在158億~168億元，季減少4%到季增加2%，毛利率由30%~32%往上挪移至31%~33%，營益率維持14%~16%，雖受武漢疫情干擾而產生不確定性，惟聯詠表示面板廠農曆年節均維持稼動率而持續生產，而終端市場雖受疫區管制而使需求可能受影響，但其新產品開發與定案均仍持穩發展。

台股今重挫344點，聯詠在基本面長線仍看好下，今股價逆勢走揚，收漲0.99%，報在153.5元。

(時報資訊)