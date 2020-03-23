口罩實名制2.0首波預購登記落幕，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第二輪將縮短登記預購時間，預將在3月25日至27日登場，民眾需在3月30日前完成付款才可取貨。

陳時中說，之前口罩實名制2.0是一周登記一周付款、取貨，可能有民眾認為要等太久，因此第二波將登記購買時間縮短一周，看看購買率或不會提升，未來也會持續擴大口罩分配量，持續讓購買系統更順暢、更方便。

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，「口罩實名制2.0」將於3月25日起進行第二輪線上預購，歡迎有需求的民眾上網訂購。指揮中心指出，第二輪預購流程與第一輪相同，期程縮短，使民眾可儘早取得口罩：

1.3月25日(三)上午8時至3月27日(五)晚上8時，使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

2.成功預購者於3月28日(六)上午8時至3月30日(一)晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

3.交易成功後，3月31日(二)至4月1日(三)以簡訊發送取貨序號。

4.4月2日(四)至4月8日(三)，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)，至超商櫃台領取口罩。

(中時 )