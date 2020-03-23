網傳強制休假兩周是假訊息！切勿散播轉傳。（指揮中心提供）

中央流行疫情中心今(23)日澄清表示，近日網路上流傳多起COVID-19(武漢肺炎)不實疫情相關資訊，內容提及「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年○月○日開始，所有上班族、學生(强制性)休假...」，指揮中心已依法移送警方偵辦中，請民眾切勿轉傳此類假訊息，避免以身試法。

指揮中心再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。有關武漢肺炎疫情或防治措施等，可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)諮詢。

防疫期間假消息也滿天飛，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，不實的謠言不要轉傳，好玩的消息去傳也可能引發社會恐慌，若是未證實的消息請勿轉傳，強調創造或轉傳，最高可能會處3年有期徒刑及300萬元罰鍰。

陳時中表示，有些轉傳者看出來是沒惡意，但訊息本身看起來就很假，呼籲大家不要這樣，這不單是罰款問題，而是社會責任的問題。民眾沒辦法做什麼但至少就不要亂傳，不要做損人損己的事情。

(中時 )