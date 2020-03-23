新冠病毒人傳牛的案例感染全球股市，全球股市都出現大回檔，美股在不到短短十多天內跌幅超過2成，讓投資人驚嚇度破表，法人表示，即使大部份共同基金淨值大跌，但千萬不要停扣，此時是分批進場好時點。

中租投顧表示，近期美股下跌速度是大蕭條以來僅見，連股神巴菲特也說，他活到89歲才經歷到如此市場波動。不過，事情並沒有糟到只能苦中作樂的程度，相反地，這是中長期逢低加碼的好時期，雖然整段跌勢或許尚未完全走完，但經驗與數據透露，很可能至少已經渡過了七八成顛頗之路。

為何看好股票基金後市？中租投顧表示，從90年代到2006年金融風暴前，累積流入股市的資金依然是債市的3倍。然而從2006年至今，15年，累積流入債市的資金卻是是股市的50倍。

中租投顧進一步指出，這波因新冠疫情病毒重挫，經濟學家預期未來12個月衰退機率大幅上升3倍至近60％，為10年來最高水準。以股市而言，統計二戰後11次衰退，平均跌幅26％，其中企業獲利萎縮雙位數的深度衰退平均跌幅33％，而一般常規衰退平均跌幅18％，換言之，不管此次衰退是否成真，目前美股最大27％的幅度可能已經反應了1.5個常規衰退跌幅。

因此，在股票基金大跌之後，定期定額作中長期投資，不僅投資風險大減且可拉高中長期投資報酬率！

(工商 )