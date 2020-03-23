疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日表示，國內新增26例COVID-19（新冠肺炎）病例，其中25例境外移入、1例本土。累計全國195例確診，分別為158例境外移入及37例本土病例。

陳時中說，確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。至於第2批武漢包機返台361人中，2名後送者均已退燒且二採陰性，均已返回檢疫場所；其餘健康情形良好，預計3月25日（本周三）清晨解除隔離。另有關案156服務之安養機構住民共53人已安置於國內兩處集中檢疫所，將持續監測健康情況。

指揮中心說，境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。

指揮中心表示，新增本土病例為30多歲女性（案186），為某研究機構群聚個案（案168）同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故案186於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為該研究機構群聚第5名確診個案。

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