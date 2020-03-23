中鋼公司於109年3月23日上午召開第17屆董事會第6次會議，通過主要議案如下：

一、108年度盈餘分配案

建議108年度分配特別股股東股息每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金0.5元，提送109年股東常會承認。

二、投資94.287億元，進行「煉焦爐及CDQ(乾式淬火)建造第一期工程」。本案目的為進行設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放；另為擴大對國內投資及採購，本案計畫期程提前自109年4月1日至114年2月28日止，為期4年11個月。

未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放(比例)73公噸(約63%)、粒狀物排放41公噸(約56%)及單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放14.6萬公噸。

三、109年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所

1.中鋼公司109年股東常會

時間：109年6月19日(星期五)上午9時。

地點：高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司中正堂。

2.受理股東提案時間及處所

時間：109年4月13日至109年4月22日。

處所：中國鋼鐵股份有限公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

四、生產部門副總經理任命案

生產部門副總經理常致泰將於109年3月31日屆齡退休，遺缺由前生產部門助理副總經理(現任中鋼碳素化學股份有限公司董事長)羅文驥歸建後升任，自109年3月31日起生效。

(工商 )