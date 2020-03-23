文華國小日前啟動第3波防疫措施，利用紅外線熱像測溫儀，快速篩檢學童體溫。（摘自文華國小粉絲團臉書）

文華國小獲熱心家長捐贈，提供學童每人1張卡式溫度計，讓孩子自主落實防疫措施，隨時掌握身體狀況。（摘自文華國小粉絲團臉書）

苗栗市文華國小落實校園防疫，全面禁止外賓進入校園，並嚴格把關孩童體溫與身體狀況，日前啟動「紅外線熱像測溫儀」快速篩檢學童體溫，再獲熱心家長自費印製卡式溫度計給全校小朋友作為隨身體溫量測之用，將持續宣導落實「在家量、校門口量、教室量」防疫措施，攜手家長把關校園健康安全。

文華國小開學後在校門口部屬10條動線，為孩童測量體溫，第二波防疫措施與家長合作，在家測量體溫通過者貼上防疫貼紙，再於校門口分流有無貼上貼紙，把關體溫測量。近日防疫再升級，第三波啟用紅外線熱像測溫儀，達到多人快篩功效，未出現流動瓶頸，並持續宣傳落實「在家量、校門口量、教室量」的三級防疫措施，希望家長與師生雙向監督，共同防疫。

文華國小校長林文星表示，校園超前防疫，學童早上、中午須受體溫測量，校園上學期間與放學後也協請家長與社區運動居民禁止進入，並感謝各界支持與配合，日前再獲學生家長贈送校內學童1人1張卡式溫度計，讓孩子自主落實防疫措施，隨時掌握身體狀況，將持續攜手家長維護孩童安全，杜絕疫情。

(中時 )