「國標舞女王」劉真在與病魔纏鬥45天後，22日晚間22時22分病逝台北榮總，享年44歲。曾與劉真一起在歌舞劇《台灣舞孃》飾演同一個角色「小真」的小嫻（黃瑜嫻），難過發文：「我知道妳盡力了⋯不管再怎麼難過，也只能真心祝福妳。謝謝妳帶給我們所有的美好，溫柔而堅定的力量。能夠跟妳一起扮演小真，看妳在舞台上發光，跟妳學習跳舞，是我的榮幸。小真老師，謝謝妳，謝謝妳，謝謝妳。R.I.P.」。

小嫻po出劉真《台灣舞孃》的絕美舞姿。（摘自臉書）

小嫻受訪時表示，當年「小真」這角色原本就是為劉真量身打造，自己加入時，他們已經演出很多場，劉真對劇中鋼管舞蹈已經很熟練，所以她也是跟劉真學的，「她都好溫柔喔，就算我沒跳那麼好，有些動作沒辦法做到那麼正確，她也會很溫柔點出妳這邊做不到是因為什麼原因，把很多技巧教給我，完全不會不耐煩，她一直都是這麼溫柔、這麼好、這麼善良，我從沒看過她生氣」。兩人相處最密切的那段期間，也剛好劉真跟辛龍熱戀交往很甜蜜的時候，「當時就很替她開心， 能找到很愛她、她也很愛的人」。

小嫻回憶，因為兩人還有共同跳國標舞的朋友，去年底還一起吃飯，當時兩人比鄰而坐，因為一段時間沒見面了，她問起小朋友的事，「一講到女兒，她的臉就發涼，跟我分享很多女兒可愛的照片」，當天大家還有跳舞，她難忘劉真跳舞時很優美的畫面。

小嫻po出劉真《台灣舞孃》的絕美舞姿。（摘自臉書）

「她就是仙女下凡，她是來告訴大家，我們可以怎樣活得很美好，她的世界充滿了美好，我們凡人偶爾會生氣暴怒，但她沒有，她修養真的很好，而且總是那樣溫好」。尤其當年一起演出《台灣舞孃》，她和劉真為了苦練鋼管舞，大腿全是瘀青，「她大我5歲都沒喊累、沒有怨言，所以我也沒資格喊累。她真的很努力、堅強、勇敢！」

小嫻最後一次見到劉真，是年初一起錄民是除夕特別節目，劉真來當評審，還和浩角翔起一起表演了一小段，「對我們來說就是很日常的工作，沒人想到，她過年就要去開刀。」小嫻很有感觸地說，這提醒我們，每一次的見面都要好好珍惜，不要吝於對我們愛的人表達情感。

(中時 )