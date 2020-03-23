為減少因人群流動而感染武漢肺炎，印度鐵路部昨天宣布，取消所有鐵路客運及地鐵服務直到31日。官員表示，印度政府正在衡量暫停所有國內航班的服務。

印度鐵路部發表聲明表示，為延續2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的管控措施，所有鐵路客運服務及加爾各答地鐵（Kolkata Metro Rail）服務將取消，直到31日晚間12時。已購票的乘客將可獲全數退款。

聲明指出，為確保印度各地必要的物資供應，貨運列車將繼續行駛。

印度至少有23個省市與中央直轄區82個縣市實施封城和封鎖，多數公路交通已經暫停。

此外，印度媒體Livemint今天引述不願意透露姓名的印度政府官員表示，政府高層正在評估是否暫停印度所有國內航班的服務。

這名官員說，是否暫停國內航班，取決於未來武漢肺炎疫情的嚴重程度。

印度因幅員遼闊，除陸地交通外，國內航班需求也大，國內航線每月運輸旅客總計近1300萬人次。

截至今天上午9時，印度衛生與家庭福利部統計，印度累計359起武漢肺炎確診病例，其中有7人死亡，23人痊癒。

由於擔心醫療資源不足，印度不敢大規模進行病毒檢測。印度官方認為，進行隔離與人際疏離是印度所能做的最佳管控疫情措施。

因此，為控制疫情，印度昨天開始實施上午7時到晚間9時的禁足令。多個省政府採取居家辦公、關閉工廠、停工、封鎖省界或城市等措施。

企業因各種管制措施受到衝擊。全印度商工總會（FICCI）公布一份3月15日到19日進行的調查報告指出，在317家接受調查的企業中，有47%的受訪企業表示，即使在疫情爆發早期階段，疫情已對公司業務帶來中等到非常大的衝擊，這些衝擊包括新訂單減少以及庫存、金流等方面。

(中央社)