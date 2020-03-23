台灣新冠肺炎疫情急遽升溫，國內今天再度新增26確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，其中25是境外移入，本土案例1人，這名本吐案例是124案研究機構內群聚感染再擴大，該群聚共5人感染。國內累積確診個案達195人。

陳時中指出，新增本土病例為30多歲女性(案186)，為某研究機構群聚個案(案168)同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故案186於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為該研究機構群聚第5名確診個案

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例COVID-19病例，其中25例境外移入、1例本土。境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。

陳時中表示，今天確診的26人中有16人是機場採檢的。居家檢疫者11位，包含一名自行就醫的本土案例。

案171、174為職場同事，分別於1月12日及2月25日至荷蘭工作，其中案171的兩名家人，也就是四歲多的兒子案175、與妻子178亦陪同前往，4人分別在3月7日及10日發病，並於3月20日入境時，由機場攔檢通報，4人均於今日確診。

(中時 )