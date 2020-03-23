劉真不敵病魔逝世，藝人吳宗憲23日出面稱感謝台北市長柯文哲到醫院探望，柯看後說「以醫學角度來看現在真的不行了」。對此，北市府副發言人戴于文證實，辛龍在友人介紹下與柯市長通電話，柯也在上周三曾到醫院探望。

(中時 )