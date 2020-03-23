衛福部長陳時中今(23)日表示，「口罩實名制2.0」將於3月25日（本周三）起進行第二輪線上預購，歡迎有需求的民眾上網訂購。

指揮中心指出，第二輪預購流程與第一輪相同，期程縮短，使民眾可儘早取得口罩。將從25日（周三）上午8時至27日（周五）晚上8時，使用健保卡、自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

指揮中心說，成功預購者必須在28日（周六）上午8時至30日（周一）晚上8時期間，以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。交易成功後，3月31日（周二）至4月1日（周三）以簡訊發送取貨序號。

接著，民眾可於4月2日（周四）至4月8日（周三），持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），至指定取貨超商的Kiosk服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK．go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單（小白單），至超商櫃台領取口罩。

(工商 )