「國標女王」劉真驚傳病逝，享年44歲，曾與她共舞的康晋榮（康康），昨在高雄餐廳「藍色狂想」演出時，還邀所有觀眾一起為劉真集氣，沒想到今中午聽到這個惡耗，康康難過想起認識劉真過程，他說：「劉真當年是高凌風三個舞群中其中一個，10幾20年前的事了。」是康康第一次看到劉真，後來有次在《綜藝大哥大》，節目安排康康與她合跳鬥牛舞，「我演鬥牛士、她教我，我有肢體障礙，但她不厭其煩地不斷教我，一些不容易做的動作也幫我改成比較好上手的，她希望跳舞是快樂的，不要造成負擔。」從當時就覺得劉真人客氣又有耐心，對她印象非常好。

康康有一陣子在模仿選秀節目《超級模王大道》中擔任固定評審，那陣子歐弟當兵退伍過得不是很好，康康都會帶歐弟一起上節目，後來歐弟接棒擔任該節目主持人，特別安排請康康吃飯報恩，那次聚會剛好劉真也有去，康康說：「吃飯的時侯劉真突然提起10年前有次在庹宗康的夜店遇到我，那天剛好是她生日，我事前沒準備禮物，當場包了6600元的紅包給她，她一直都記得我很照顧後輩。」覺得劉真不但個性善良且重情念舊。

(中時 )