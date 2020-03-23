台灣何時會封城？陳時中：會預先公告 14:322020/03/23 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 很多國家開始封城，台灣在什麼樣的情況下也會這樣做？陳時中表示，進一步動作我們希望大家有一點準備的時間，基本上預先公告為原則，有時突發的情況沒辦法在我們掌握內，台灣離這個情況還很遠。 (中時 ) #台灣 #情況 #封城 #陳時中 #還很遠 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 2確診者感染源不明 陳時中不否認社區存在未爆彈 19:332020/03/20 生活 青壯中鏢增加 陳時中不否認社區有未爆彈 04:102020/03/21 生活新聞 倫敦關40地鐵站 首相府稱不會封城 04:102020/03/21 國際大事 短評／避瓜田李下 04:102020/03/21 時論廣場 滯外留學生急需口罩 陳時中回應了 14:492020/03/21 生活 居家檢疫還跑去賣麵 陳時中：可罰10萬至100萬 14:592020/03/21 生活 陳時中：普篩多偽陰 易成防疫破口 04:102020/03/22 生活新聞 張上淳兒爽玩美國被罵翻 陳時中回應了 15:362020/03/22 生活 大陸連續數日確診數掛零 陳時中：姑且聽之 17:362020/03/22 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 23:362020/03/22 生活 生活熱門新聞 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 直播》國內新增26確診 25例境外 最小未滿5歲 - 生活 北榮證實劉真死亡 腦壓過高昨晚22時22分離世 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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