高雄市長韓國瑜現面臨罷免危機，資深媒體人陳揮文近日表示，依現況罷免案很有可能真的被罷免掉，因此，他建議，不如韓國瑜選2022的台北市長選戰，可能是較好的布局。有網友也分析陳的建議，提供這種可能性是有機會，但有3個前提條件。

陳揮文在自身主持網路節目表示，「『罷韓的門檻非常的低，57萬就過關了。現在罷韓箭在弦上，而且最終很有可能走到投票那一步，也很有可能會過關，韓國瑜若被罷免掉，就謝謝收看了』」。

陳揮文並解釋，韓國瑜現在面臨要不要繼續做的問題，如果韓選舉繼續做，就要面對高雄市議會，「議會開議在4月，面對民進黨市議員的無禮對待，韓國瑜還要被羞辱嗎？」。

陳揮文認為，「韓國瑜應該選台北市長，而且韓國瑜也選得上」，「因為柯文哲要交棒給副市長黃珊珊或是民進黨立委高嘉瑜，國民黨若提名韓國瑜選台北市長應該會贏」。這是他的想法。

對此，網友hhenryy就陳揮文所提建議，分析未來局勢，並在批踢踢以「柯文哲選總統，韓國瑜鎮台北」為題發文指出，「2024要打敗民進黨只有一次機會，那就是國民黨挺柯批選總統，換取韓國瑜2022揮軍北上，兩人都承諾總統市長只做一屆。

原PO認為，會這樣的原因，其實也是不得已，因為柯批根基不穩、沒基層實力，派黃33(黃珊珊)根本沒用，國民黨派勝文、費鴻泰，都能把她電爆，所以對柯最好的盤算是選總統，然後台北給不會跟他搗蛋的人。

原PO強調「第一、因這人必須有地方執政經驗和團隊、還要有選戰經歷跟人氣。第二、又要跟柯處的不錯、有合作經驗。第三、韓跟國民黨內林立的派系有些沒這麼好。那這個人全台灣真的只有韓，也確實是柯在黃珊珊之後最好的備案。

原PO最後還研判，「大家以為陳揮文是在亂扯嗎？錯了！這安排完全符合柯韓的利益，是白藍雙贏的局面，也是唯一打敗賴諾斯(賴清德)的方法，白色醫師柯P跟台灣隊長韓國瑜的合作，勝算應該很大」。

(中時電子報)