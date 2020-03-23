聯電(2303)今日(23日)表示，智原科技的28Gbps可編程SerDes PHY現已可在聯電的28奈米HPC製程平台上選用。聯電的28HPC製程有利於高速介面設計的需求，因此採用該28奈米28G SerDes可以大幅縮短晶片設計週期，將有助帶動100G高速乙太網路、PCIe 4.0、5G與多數xPON光纖網路基礎設施的發展。

該SerDes解決方案具有可編程架構，並符合CEI-25G-LR規範，可於長距離電纜上支援高達25Gbps的數據傳輸速率。另外支援25G/ 100G乙太網路、PCIe Gen1-4和JESD204B/C等多項主流介面規格。此IP也是業界唯一支援xPON應用的28G SerDes解決方案。

聯電矽智財研發暨設計支援處處長林子惠表示，隨著智原28G SerDes PHY的成功開發，讓客戶在聯電具有競爭力的28奈米平台上，得以擴展他們在高增長數據通訊應用中的機會。藉由聯電的28HPC製程技術、28奈米製造能力和設計支援，為採用智原的SerDes IP之晶片創建了精簡而穩健的量產途徑。

(時報資訊)