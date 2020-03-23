泰安鄉結核病發生率是最高，2019年大千綜合醫院與苗栗縣政府衛生局合作，推動「山地原鄉結核病發現計畫」，在符合篩檢資格的185人中，成功發現1位肺結核確診個案，目前接受用藥治療、狀況穩定。

大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠說明，泰安鄉交通不便、醫療資源較少，大千致力於山地醫療多年，去年特提供泰安鄉民眾免費胸部X光檢查，填寫完相關評估表後，贈送精美好禮一份，獲泰安鄉民眾踴躍響應。

謝為忠提醒，結核病發病初期症狀可能不明顯，但可透過7分篩檢法做初步檢查：咳嗽超過兩週(2分)、咳嗽有痰(2分)、胸痛(1分)、沒有食慾(1分)、體重減輕(1分)，若合計5分以上，應盡速就醫檢查。

大千醫院指出，近年政府推動潛伏結核感染治療，各地衛生所針對曾與結核病人接觸過的民眾進行檢測，若為陽性，會在尚未發病或傳染給他人之前，先進行預防性投藥治療，以消滅體內潛藏的結核菌。

目前結核病仍高居法定傳染病第一名，大千表示，防治工作刻不容緩，希望民眾共同努力防治結核病，維護全民健康，朝向世界衛生組織2035年讓結核病完全根除的目標邁進。

(中時 )