國內疫情越來越嚴峻，尤其連日都是境外移入個案，指揮中心指揮官陳時中提醒，不會因為服藥處分，重申是隱瞞才會處分。隱瞞毫無意義，機場查驗，這幾天採檢、數量，昨天採檢281名，前天300多位，大家要誠實通報。有症狀就要在機場即時採。

陳時中表示，返國者因為發燒預先服用藥物進來，我們不會因為吃藥處分，而是會因為沒有通報而處分，咳嗽壓抑住，在機場不會被查驗，但這對自己不是好事，若儘早有症狀可以儘早採檢，家人也比較安全。

中央流行疫情指揮中心陳時中表示，未來美國國際等還是有一連串的人回來，尤其留學生在國外陸續停課後會回來，緩慢下降大概是一到兩週內會平衡，會在有幾週的觀察期。

陳時中表示，最早第一天返國者約7、8000人，到昨天4500人，今天可能剩下3000人，以國外流行疫情嚴重下，人口數和確診數，確診數目已經五萬多，人口將近六千萬，在那樣的環境中，條件不要差太多可能有千分之一的可能性，幾千人感染，當中可能有十個左右，加上高估一點，希望機場可以攔住比較多人，讓本土案例比較低。

陳時中強調，不怕境外案件多，只要機場攔截和居家檢疫做好，讓同胞可以回來也不會擴大本島疫情。

陳時中呼籲，國外回來者要評估，在當地感染的風險、當地動亂的風險以及坐飛機的風險，哪個低就用哪個方式，搭飛機時更是要保護好自己。

健康聲明以及檢疫站時，要很誠實的說明旅遊史以及相關症狀，縱使三四天前咳嗽很厲害或是吃藥比較舒服了等這些都要說明，讓防疫人員能以專業來判斷，和家人保持良好距離，有發病趕快採檢，我認為還是可以把國內產生社區傳染的風險降到最低。

(中時 )