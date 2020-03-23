異人館餐飲集團送百杯咖啡到澄清醫院中港院區，為醫護人員加油打氣。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

「加油！辛苦了」咖啡杯上還窩心的寫著慰問語，讓醫護人員很感動。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

受疫情波及的旅遊、餐飲等業者業績慘兮兮，但企業、民眾力挺醫護送關懷物資到澄清醫院中港院區卻源源不斷。旅天下勝川旅行社日前送來200顆水煎包，副總沈其憲說，有醫療人員積極辛苦投入醫療，社會才有出現春天的契機；異人館餐飲集團雖然業績掉了2、3成，也派東海分店送100杯咖啡進醫院，讓醫護人員溫馨滿懷地表示，「胃暖、心更暖！」。

「我們能幫醫護人員做點什麼嗎？」旅天下勝川旅行社打電話到澄清醫院中港院區，說要送200顆水煎包為醫護人員加油打氣。醫院人員還關心旅遊業受疫情波及大量退團，經營辛苦，回應：「千萬別再破費」；旅天下勝川旅行社副總沈其憲說，雖然旅行業面對嚴峻挑戰，但是，有站在防疫第一線的醫護人員的努力，春天才有到來的契機。

異人館餐飲集團行銷企劃林爾恩也表示，全省各分店受疫情波及，業績約減少3、4成，因曾發生餐飲業拒送醫院事件，異人館認為一定要力挺醫護，通知東海分店送上百杯咖啡給澄清中港院區醫護人員，希望醫護在繁重工作之餘，能稍微喘息一下，能帶來正面的力量。

「加油！辛苦了」百杯咖啡紙杯還寫下慰問窩心的字眼。一名護理師感動地說，她上大夜班的下雨天，拿到關懷咖啡時非常感動，醫護的辛苦還是很多人關心、默默的支持，讓她非常開心。

各行各業送來的支持與關懷不斷，有民眾擔心醫護人員手部用酒精消毒頻率太高，還致送護手霜；還有不少民眾，訂購手搖杯飲料或小吃請店家送到醫院門口，指名要慰勞第一線醫護人員，但連名字都不願留，澄清醫院中港院區的醫護相當感動，滿懷感恩齊聲地說：「我不認識您，但是，我們謝謝您」。

(中時 )