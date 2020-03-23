劉真病逝，吳宗憲記者會說明。(影／吳松翰攝)

「國標女王」劉真22日晚間22時病逝，辛龍無法接受，男方經紀公司老闆吳宗憲23日現身回應，眼眶泛紅一度哽咽，「昨晚十點鐘家屬做最後決定，余天也來關心，辛龍只有失心裂肺可以形容，他一直不願放手，到現在辛龍還是走不出來，也講了讓我們很擔憂的話語，但我們這些朋友一直陪伴身旁。」他透露後期劉真病況已無起色，辛龍仍不願放棄，只能請柯文哲市者以醫療專業到場判斷，最終柯文哲與辛龍懇談。

吳宗憲表示：「劉真父母也不捨女兒受這樣的苦，所以晚上10點劉真老師辭世。」辛龍至今走不出來，吳宗憲提及周遭親友都以4歲愛女霓霓鼓勵他，要他多想想劉真老師若在世，會希望他怎麼做，後續會進行劉真火化，至於追思會的部分，會在擇日進行，「醫療費用不用擔心，我們有很多好友，辛龍哥過去也是廣結善緣，兩夫妻的好人緣在圈子裡有目共睹。」

吳宗憲也轉述辛龍說法，「辛龍說要把劉真老師跳國標的美麗身影，永遠留在親友心中。」至於外傳劉真後續醫療沒有健保補助，他也回應，「辛龍經濟狀況ok，生活很簡單，小朋友也很可愛。」他也肯定醫療團隊的努力，「所有醫療都是有風險，我們肯定醫療團隊的努力，至於確切內容，留待辛龍來跟大家說明。」

(中時 )